Трамп назвал одну из целей операции США против Ирана

Одной из целей операции США против Ирана является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Об этом заявил президент Дональд Трамп в обращении на странице в Truth Social.

«Целью США, а в особенности моей администрации, было недопущение получения этим террористическим режимом ядерного оружия. Я говорю снова: они никогда не будут иметь ядерного оружия», — сказал Трамп.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как Трамп примет решение.

По информации The Wall Street Journal, речь шла о передаче урана за границу, но Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы.

Ранее стала известна судьба президента Ирана после ударов США и Израиля.