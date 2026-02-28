В Израиле назвали цели ударов по Ирану

12-й канал: все представители руководства Ирана являются целью атаки по стране

Все представители руководства Ирана являются целью израильской атаки по республике. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Все представители иранского руководства являются целью атаки», - заявил высокопоставленный израильский чиновник.

По данным иранского агентства Fars, около семи ракетных попаданий было зафиксировано в районах Тегерана, где находятся резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президентский дворец.

Как сообщает Reuters, целями ударов были также несколько министерств на юге Тегерана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции. Это подтвердил президент страны Дональд Трамп.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривали состоявшуюся встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем.