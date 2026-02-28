Стало известно, как Нетаньяху назвал операцию против Ирана

Военная операция Израиля против Ирана получила название «Рык льва». Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

«Нетаньяху принял решение назвать операцию в Иране «Рык льва», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что операция против Ирана получила название «Щит Иегуды». По словам журналистов, вероятно, название отсылает к еврейскому проповеднику Иегуде Хасиду, организатору первого массового переселения ашкеназских евреев из Европы в Палестину.

28 февраля глава израильского министерства обороны Исраэль Кац объявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану, «чтобы устранить угрозы для государства Израиль». По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана. США также принимают участие в операции. Это подтвердил президент страны Дональд Трамп.

Ранее Трамп призвал народ Ирана брать власть в свои руки.