Похитителя девочки в Смоленске и его сожительницу доставили в суд

В Смоленске обвиняемого в похищении девочки и его сожительницу доставили в суд

В Смоленске мужчину, обвиняемого в похищении девочки, и сожительницу доставили в суд. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Обвиняемых доставили в Заднепровский районный суд для избрания им меры пресечения. Заседание закрыли от СМИ, рассказали в суде.

Девочка пропала 24 февраля, а нашли ее 27 февраля. По данным СМИ, мужчина похитил ребенка и привез в квартиру сожительницы. По какой причине это произошло, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В отношении похитителя и его сожительницы возбуждено уголовное дело, им предъявили обвинения.

До этого стало известно, что похититель зашел с девочкой в подъезд ее дома, заклеил ребенку рот и вынес его в сумке. После этого он положил сумку с малолетней в автомобиль и сел туда сам. Сосед семьи, в которой воспитывается малолетняя, рассказал, что злоумышленник мог быть знаком с ребенком.

