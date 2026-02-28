Трамп рассказал о защите американских сил на Ближнем Востоке на фоне ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что его его администрация приняла все меры, чтобы минимизировать угрозу американским силам на Ближнем Востоке на фоне ударов по Ирану. Об этом он сказал в видеообращении в соцсети Truth Social.
«Моя администрация предприняла все возможные шаги, чтобы минимизировать риск для американских военнослужащих в регионе», — сказал американский лидер.
28 февраля министерство обороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного» удара по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.
США также принимают участие в операции. Это подтвердил президент страны Дональд Трамп.
Взрывы произошли в нескольких городах Ирана, включая Тегеран.
26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации Трампа рассматривали состоявшуюся встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.
Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем.