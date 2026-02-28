Размер шрифта
Общество

Минтранс РФ сообщил о приостановке полетов в Израиль и Иран

Минтранс: авиакомпании РФ временно не будут выполнять рейсы в Иран и Израиль
Российские авиакомпании временно приостановили полеты в Израиль и Иран. Об этом сообщили в Минтрансе России, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что при необходимости авиакомпании РФ будут объединяться и выполнять рейсы на широкофюзеляжных самолетах.

Также советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале заявил, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля авиакомпании РФ заранее предусмотрели обходные маршруты полета. В связи с этим вырастет полетное время в страны Персидского залива.

До этого стало известно, что Израиль и Иран закрыли свое воздушное пространство. В Израиле все гражданские аэропорты прекратили свою работу.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции. Это подтвердил президент страны Дональд Трамп.

26 февраля издание Politico написало, что советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль ударил по Ирану первым, спровоцировав Тегеран на ответные действия. Это, по мнению двух чиновников американской администрации, помогло бы Вашингтону заручиться поддержкой граждан в отношении атаки на Иран.

