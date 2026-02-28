Стало известно, сколько московичи тратят на барбершопы

«Выберу.ру»: москвичи тратят на уход за волосами в среднем 31,8 тыс. руб. в год

Мужчины в Москве в среднем тратят на уход за волосами 31,8 тыс. рублей в год. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» по итогам опроса. Результаты есть у «Газеты.Ru».

44% опрошенных москвичей предпочитают стричься в барбершопах. Средняя частота посещения составляет один раз в месяц, при этом средний чек за стрижку находится в диапазоне от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. С учетом регулярности визитов годовые расходы этой группы достигают 36–54 тыс. рублей без учета дополнительных услуг.

Еще 37% опрошенных выбирают классические парикмахерские. Средний чек здесь составляет 1,2 тыс. рублей, а средняя частота посещения — один раз в полтора месяца. Годовые расходы посетителей парикмахерских составляют 9,6 тыс. рублей.

Самостоятельно с помощью машинки стригутся 19% москвичей. Единовременные затраты на покупку машинки составляют в среднем 4,5 тыс. рублей. При этом 62% из этой группы обновляют технику не чаще одного раза в три года, что снижает среднегодовые расходы на стрижку до 1,5 тыс. рублей.

Дополнительный уход за бородой в барбершопах выбирают 21% мужчин, которые регулярно посещают такие салоны. Средний чек за моделирование или коррекцию бороды составляет 1,8 тыс. рублей, при периодичности один раз в месяц годовые расходы достигают 21,6 тыс. рублей.

Камуфляж седины в салонах используют 16% опрошенных москвичей. Средняя стоимость процедуры составляет 2,4 тыс. рублей, при частоте один раз в два месяца годовые расходы равны 14,4 тыс. рублей.

При этом 28% мужчин заказывают краску для волос или бороды на маркетплейсах. Средний чек одного заказа составляет 1,1 тыс. рублей, средняя частота покупки — три раза в год, что формирует годовые расходы в размере 3,3 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. москвичей.

