Стала известна судьба президента Ирана после ударов США и Израиля

Mehr: президент Ирана Пезешкиан не пострадал в ходе ударов Израиля и США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в ходе ударов Израиля и Соединенных Штатов по республике. Об этом сообщает местное агентство Mehr со ссылкой на источник.

«Президент Масуд Пезешкиан совершенно здоров, он не пострадал», — заявил неназванный собеседник издания.

При этом ресурс Clash Report сообщал, что Израиль, ударив по Тегерану, якобы пытался ликвидировать президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану, после чего в еврейском государстве было введено чрезвычайное положение. Взрывы прогремели в Тегеране. По данным Associated Press, Соединенные Штаты также принимают участие в атаках Израиля на Иран.

Как сообщает агентство Tasnim, в настоящее время Иран готовится к ответным и жестким мерам против Израиля.

Ранее Трамп заявил о масштабной операции США против Ирана.