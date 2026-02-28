Трамп призвал народ Ирана брать власть в свои руки

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев брать власть в свои руки после завершения операции Вашингтона и выразил надежду на смену режима в Тегеране. Публикация появилась на его странице в Truth Social.

По его словам, у иранцев появился, возможно, единственный шанс на многие поколения.

«В течение многих лет вы просили Америку о помощи, но так и не получили ее. Ни один президент не был готов сделать то, что я готов сделать сегодня вечером. Теперь у вас есть президент, который дает вам то, что вы хотите, так что давайте посмотрим, как вы отреагируете. Америка поддерживает вас подавляющей и разрушительной силой», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что пришло время брать судьбу в свои руки и добиться «славного будущего, которое уже близко, в пределах вашей досягаемости». Он призвал действовать и не упустить момент.

До этого газета The New York Times писала, что новая атака на Иран будет более масштабной, чем предыдущие удары США по ядерным объектам в июне 2025 года. По словам собеседника издания, прямо сейчас наносятся удары по Ирану самолетами, базирующимися на военных объектах США на Ближнем Востоке, а также с одного или нескольких авианосцев.

Ранее Трамп назвал одну из целей операции США против Ирана.