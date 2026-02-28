Размер шрифта
Усик проведет титульный бой с экс-чемпионом мира по кикбоксингу

Усик проведет титульный бой против бывшего кикбоксера Верхувена
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик проведет титульный бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Об этом сообщила пресс-служба журнала The Ring.

Поединок пройдет 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

36-летний Верхувен является экс-чемпионом лиги Glory, где он был рекордсменом по победам в 13 титульных боях и по продолжительности победной серии в 27 боев. В профессиональном боксе это будет его второй поединок — первый он провел в 2014 году.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.

Ранее Усик рассказал, готов ли он в третий раз подраться с Фьюри.

 
