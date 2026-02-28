Размер шрифта
«Обезглавить»: названа главная цель масштабной военной операции США против Ирана

Аналитик Кнутов: главная цель США в войне с Ираном – ликвидация его лидеров
Главная цель США в начавшемся военном конфликте с Ираном – ликвидация политической верхушки страны и уничтожение лидеров Корпуса стражей исламской революци (КСИР). Об этом «Газете.Ru» заявил военный экспрет Юрий Кнутов.

«Основная цель – это ликвидация лидеров КСИР и лидеров Ирана», — подчеркнул он.

Костяк армии Ирана составляет КСИР, напомнил собеседник. В их руках сосредоточены основные рычаги управление вооруженными силами страны.

«Они контролируют ракетное оружие, они контролируют ядерную программу. То есть это, в общем, та сила, благодаря которой Иран на Ближнем Востоке считается одним из самых сильных государств, поэтому я бы сказал, что, конечно, для США сейчас самое главное - обезглавить, лишить Иран руководства», — подытожил военный эксперт.

28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана. По его словам, целью операции в Иране является защита американского народа через устранение «угрозы» от иранского правительства.

Перед этим Израиль начал превентивную атаку против Ирана. В Тегеране прогремели взрывы.

Ранее Израиль нанес удары по югу Ливана.

 
