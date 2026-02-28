Размер шрифта
Глыба льда разбила припаркованный автомобиль в Петербурге

78.ru: в Петербурге глыба льда разбила припаркованный автомобиль
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Петербурге ледяная глыба рухнула на машину во дворе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 27 февраля у дома на Большом проспекте Петроградской стороны. По словам хозяйки автомобиля, о случившемся ей сообщил коллега, который незадолго до этого выехал со двора. Она отметила, что если бы он задержался, льдина могла бы упасть прямо на него.

Поврежденную машину увезли с места происшествия на эвакуаторе. Владелица попыталась связаться с управляющей компанией, но ответа не получила. Она также обратилась за помощью в полицию.

До этого дело возбудили после того, как в Петербурге упавшая с крыши льдина чуть не прибила женщину. Вред, причиненный ее здоровью, оценили как тяжкий.

Ранее девятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму при падении льдины на Камчатке.

 
