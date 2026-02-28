Взрывы произошли в нескольких городах Ирана

В Иране произошли взрывы в еще шести городах, помимо Тегерана

В иранских города Эсфахан, Кум, Лурестан, Керманшах, Кередж и Тебриз. Об этом сообщает агентство Tasnimn.

В министерстве здравоохранения Ирана заявили, что больницы страны находятся в состоянии повышенной готовности. Там же добавили, что возможное количество пострадавших и точные районы, где произошли взрывы, будут объявлены после подтверждения.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану, после чего в еврейском государстве было введено чрезвычайное положение. Взрывы прогремели в Тегеране. По данным Associated Press, Соединенные Штаты также принимают участие в атаках Израиля на Иран.

Как сообщает агентство Tasnim, в настоящее время Иран готовится к ответным и жестким мерам против Израиля.

26 февраля издание Politico написало, что советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль ударил по Ирану первым, спровоцировав Тегеран на ответные действия. Это, по мнению двух чиновников американской администрации, помогло бы Вашингтону заручиться поддержкой граждан в отношении атаки на Иран.

Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем.