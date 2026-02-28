Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Взрывы произошли в нескольких городах Ирана

В Иране произошли взрывы в еще шести городах, помимо Тегерана
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В иранских города Эсфахан, Кум, Лурестан, Керманшах, Кередж и Тебриз. Об этом сообщает агентство Tasnimn.

В министерстве здравоохранения Ирана заявили, что больницы страны находятся в состоянии повышенной готовности. Там же добавили, что возможное количество пострадавших и точные районы, где произошли взрывы, будут объявлены после подтверждения.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану, после чего в еврейском государстве было введено чрезвычайное положение. Взрывы прогремели в Тегеране. По данным Associated Press, Соединенные Штаты также принимают участие в атаках Израиля на Иран.

Как сообщает агентство Tasnim, в настоящее время Иран готовится к ответным и жестким мерам против Израиля.

26 февраля издание Politico написало, что советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль ударил по Ирану первым, спровоцировав Тегеран на ответные действия. Это, по мнению двух чиновников американской администрации, помогло бы Вашингтону заручиться поддержкой граждан в отношении атаки на Иран.

Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!