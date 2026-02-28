Трамп объяснил удары США и Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп в видеообращении в соцсети Truth Social. объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением».

«Они хотели заключить сделку. Потом не хотели... Они просто хотели творить зло. Но Иран отказался, как отказывался десятилетиями. Они отвергли каждую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, и мы больше не можем это терпеть», — сказал американский лидер.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации Трампа рассматривали состоявшуюся встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

