Трамп заявил о масштабной операции США против Ирана

Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на странице в Truth Social.

По его словам, цель операции – защита американского народа через «устранение угрозы» от действующей в Иране власти. Глава государства заявил, что действия Тегерана наносят прямую угрозу американским военным базам за рубежом.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон более не намерен «это терпеть».

«Наша цель - защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, порочной группы очень жестких, ужасных людей», — заявил Трамп.

В середине февраля сообщалось, что США нарастили свое присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке после того, как 17 февраля завершился без прорыва второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

На борту военного корабля USS Gerald R. Ford, замеченного 23 февраля у берегов греческого острова Крит, находятся десятки дополнительных самолетов. Ford — второй авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих американских кораблей теперь находится в регионе.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.