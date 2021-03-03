США назвали своего главного геополитического соперника в XXI веке

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, кого в администрации американского президента Джо Байдена считают своим главным геополитическим соперником. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в Белом доме взаимодействие с Россией рассматривают в качестве серьезного вызова.

При этом госсекретарь подчеркнул, что власти считают главным геополитическим соперником в XXI веке Китай.

«Некоторые страны представляют для нас серьезные вызовы, включая Россию, Иран и КНДР… но вызов Китая другой», — сказал Блинкен.

По его словам, США будут относиться к КНР как к конкуренту, с которым при необходимости возможно сотрудничество.

Ранее он заявил, что новая администрация США не собирается насаждать демократию за рубежом при помощи военных интервенций.