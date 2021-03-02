Германия планирует упростить визовый режим с Россией

Частично упростить визовый режим с Россией предложила правящая партия Германии, об этом сообщает РИА «Новости».

СДПГ, входящая в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель, представила проект предвыборной программы, который должны будут утвердить в мае. В частности, для расширения молодежных обменов между странами партией было предложено облегчить визовый режим с Россией.

«При всей необходимой критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией», — написано в документе.

В СДПГ добавили, что готовность к диалогу со стороны России — это предпосылка для снятия напряженности. В проекте программы говорится, что в интересах Германии и Европы достичь с Россией прогресса по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружением, а также защиты климата и борьбы с пандемиями.

Кроме того, в документе перечисляются негативные стороны отношений между Россией и Германией, среди которых ситуация с Крымом и Донбассом, отрицание Москвой причастности к «кибератакам на бундестаг ФРГ», а также инцидент с Алексеем Навальным.

Ранее Евросоюз ввел новые санкции против России.