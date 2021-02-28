Тихановская ожидает, что давление на белорусские власти усилится

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выразила мнение, что давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко будет усиливаться. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

По ее словам, давление будет усиливаться «изо дня в день».

«Когда-нибудь оно станет слишком сильным для Лукашенко, и он уйдет», — подчеркнула Тихановская.

Ранее Светлана Тихановская назвала сроки ухода Александра Лукашенко с поста президента.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.