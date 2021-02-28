Генсек Совета Европы оценила роль России в защите прав человека

Совет Европы считает «жизненно важной» совместную работу с Россией по защите прав человека, заявила генеральный секретарь организации Мария Пейчинович-Бурич в письме главе российского МИДа Сергею Лаврову. Об этом сообщает ТАСС.

Генсек Совета Европы напомнила, что за время своего членства в организации Россия ратифицировала около 70 конвенций и протоколов, в их числе — Европейская конвенция по правам человека и Европейская социальная хартия, которые составляют основу прав человека в Европе.

«Российская Федерация играет жизненно важную роль в совместной работе в интересах прав человека, демократии и верховенства закона», – отметила Пейчинович-Бурич.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил о заинтересованности в многолетнем сотрудничестве с Россией.