МИД Сирии попросил Совбез ООН остановить агрессию США

МИД Сирии обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой принять немедленные меры для остановки агрессии США на сирийской территории. Ведомство отправило соответствующее письмо в СБ ООН, сообщает агентство SANA.

В документе указывается, что в ночь на 26 февраля военная авиация США нанесла удары по сирийским позициям в провинции Дейр эз-Зор вблизи границы с Ираком, которые являются нарушением международного права и Устава ООН.

«Эта агрессия стала новым эпизодом серии неоднократных нападений американских войск под надуманными предлогами или постыдными оправданиями, которыми официальные лица администрации США хвастаются со своих платформ в Вашингтоне», — сказано в послании.

Во внешнеполитическом ведомстве САР отметили, что такие действия ведут к эскалации напряженности в регионе.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.