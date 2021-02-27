Блинкен прокомментировал удар США в Сирии

США ударом по объектам проиранских групп в Сирии сигнализируют Ирану и другим странам, что действия против американских интересов не останутся безнаказанными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы очень четко дали понять, в том числе Ирану, что они не могут действовать безнаказанно против наших людей, наших партнеров, наших интересов. И я думаю и рассчитываю, что этот сигнал был четко воспринят», — сказал он.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.