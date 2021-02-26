Зеленский подписал закон о «деоккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Об этом сообщается на сайте украинского главы государства.

«Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым», — приводятся слова Зеленского.

Также он поручил правительству запустить «Крымскую платформу» и разработать меры по поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

Зеленский также выразил надежду, что рано или поздно полуостров вернется в состав Украины.

Ранее на Украине заявили, что Россия превращает Крым в «мощную военную базу».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.