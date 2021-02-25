Пушков объяснил неспособность Запада отказаться от санкций против России

Сложившаяся ситуация в международной политике не устраивает ни страны Запада, ни Россию, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

При этом, по его словам, изменению статуса-кво мешает то, что текущее положение «отражает застывшее в виде неразрешимого политического конфликта соотношение сил, которое ни одна из сторон не может сдвинуть в свою пользу, не рискуя военным конфликтом».

Пушков отметил, что противоречия между Западом и Россией уже распространились на базовые ценности и «приобретают цивилизационный характер».

«В этой ситуации Запад просто ничего не может «предложить» России и ее элите, кроме как начать отменять санкции <...> А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов <...> уже инвестировано в противостояние с Россией», – подчеркнул сенатор.

Ранее в МИД России предупредили, что Россия найдет способ ответить на новые санкции Евросоюза, при этом ответ может быть асимметричным.