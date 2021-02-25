National Insterst назвал «очередную победу» Путина

Приближающееся к завершению строительство российского газопровода «Северный поток – 2» является «очередной победой» президента России Владимира Путина, считает американское издание National Interest.

«Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться», – отмечается в материале.

По мнению NI, Россия якобы использует энергетические ресурсы в качестве политического оружия, чтобы «оттолкнуть страны от их собственных устремлений».

Ранее в Германии заявили о необходимости завершить строительства «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» – проект газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, Финляндии, Швеции и России. Две его нитки должны обеспечить мощность в 55 миллиардов кубометров газа в год.