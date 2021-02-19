В Кремле уточнили, где пройдет встреча Путина и Лукашенко
Анна Светлова
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Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в Сочи 22 февраля. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждены главные вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
По данным пресс-службы, в первую очередь внимание будет уделено крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Ранее в Кремле рассказали, будет ли пресс-конференция после встречи Путина и Лукашенко.
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