Песков назвал хорошим делом отказ США от призыва к санкциям против Ирана

В Кремле положительно восприняли отказ США от призывов к новым санкциям в отношении Ирана.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, санкционное давление не способствовало реализации плана Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также заводило ситуацию в очень сложное, тупиковое положение.

«Сам по себе отказ от призывов к санкциям — это хорошее дело», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что необходимо восстановить режим СВПД.

В начале февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть страну к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.