МИД РФ подтвердил отказ в визе кандидату на должность главы представительства НАСА
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее кандидат на место главы представительства NASA в России не смог получить визу.
«Да, это был ответный шаг», — сказал Рябков.
Он выразил надежду, что подобные проблемы в будущем будут преодолеваться.
close