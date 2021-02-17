МИД РФ подтвердил отказ в визе кандидату на должность главы представительства НАСА

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее кандидат на место главы представительства NASA в России не смог получить визу.

«Да, это был ответный шаг», — сказал Рябков.

Он выразил надежду, что подобные проблемы в будущем будут преодолеваться.