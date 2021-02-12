Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2»

В США сенаторы Джеймс Риш и Джинн Шейхин направили президенту Джо Байдену письмо, где призвали ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg.

«У нас вызывают озабоченность сообщения в СМИ о том, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое потребовало бы от США пренебречь санкциями, оправданными законом», — говорится в документе.

Сенаторы подчеркнули важность отношений с ФРГ, но, по их словам, допустить завершение «Северного потока — 2» не является конструктивным для этого партнерства.

Ранее СМИ узнали, что строительство «Северного потока — 2» скоро возобновят.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.