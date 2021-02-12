Песков: нет никаких решений о том, что Путин возглавит списки ЕР на выборах в ГД

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Никаких обсуждений того, что президент России Владимир Путин может возглавить списки партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, не проходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данная тема вообще не стоит на повестке дня.

«Никаких обсуждений не ведется, никаких решений в этом плане не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Путин возможность возглавить федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму, которые должны пройти 19 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести российских субъектах.