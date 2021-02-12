Песков: нет никаких решений о том, что Путин возглавит списки ЕР на выборах в ГД

Никаких обсуждений того, что президент России Владимир Путин может возглавить списки партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, не проходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данная тема вообще не стоит на повестке дня.

«Никаких обсуждений не ведется, никаких решений в этом плане не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Путин возможность возглавить федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму, которые должны пройти 19 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести российских субъектах.