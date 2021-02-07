В ЕАЭС разработают механизм противодействия санкциям против стран союза

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет выработан механизм противодействия санкциям в отношении одной из стран союза, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Его слова передает телеканал «Беларусь-1».

По словам Головченко, сегодня санкциями «начинают пользоваться беспорядочно», без всякой особой доказательной базы.

Белорусский премьер-министр отметил, что партнеры по ЕАЭС слышат друг друга и понимают, что «если мы союз, то ... давление на одного из членов союза должно восприниматься как давление на всю организацию».

7 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о введении новых санкций против России.