Явлинский раскритиковал Навального за «популизм и национализм»

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью на своем сайте, в которой раскритиковал Алексея Навального.

По его словам, «политическое направление Навального — это популизм и национализм».

«Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», — отметил Явлинский.

Он также выразил мнение, что Навального и его окружение не волнуют «переломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой».

«Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», — заключил Явлинский.

Несогласованные акции прошли 23 и 31 января в ряде городов России, а также 2 февраля после решения суда по делу Навального.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.

4 февраля соратник Навального Леонид Волков объявил о прекращении акций до весны.