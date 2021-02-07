США приостановили действие соглашений об убежище с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом

США приостановили действие соглашений о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом и начали процедуру их расторжения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты приостановили действие и начали процесс расторжения соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом в качестве первых конкретных шагов на пути к более широкому сотрудничеству и взаимодействию в регионе», — говорится в сообщении.

По словам Блинкена, эти действия не означают, что граница США открыта.