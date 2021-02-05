Слуцкий прокомментировал высылку европейских дипломатов

Россия, выслав европейских дипломатов за участие в несанкционированных акциях, доказала, что не позволит «раздавать печеньки Госдепа» на своих улицах. Об этом заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий, пишет РИА «Новости».

По его словам, это необходимый ответ на нарушение международного права и российских законов. Также депутат назвал это реакцией на вмешательство в дела России.

«Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит «раздавать печеньки Госдепа» на российских улицах и политизировать несанкционированные акции», — сказал Слуцкий.

Ранее из России за участие в несанкционированных акциях выслали трех дипломатов стран ЕС.