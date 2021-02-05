МИД приветствует намерение иностранных дипломатов поддержать ветерана на заседании суда

МИД России приветствует стремление британских и французских дипломатов поддержать ветерана Игната Артеменко, являющегося потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

Отмечается, что западные дипломаты прибыли на заседание в Бабушкинский суд в Москве в пятницу, 5 февраля.

Артеменко принимает участие в заседании по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что потерпевший ветеран ВОВ по делу Навального участвует в заседании.