Лавров попросил Запад не принимать вежливость России за слабость
Валерия Исполатова
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Глава МИД России Сергей Лавров призвал западные страны не принимать вежливость Москвы за ее слабость, передает РИА «Новости».
Министр напомнил русскую пословицу: мягко стелет, но жестко спать.
«Те, кто принимает наши вежливые манеры за проявление слабости, очень сильно ошибаются», — сказал он.
Ранее Лавров заявил о зашкаливающей истерике Запада из-за ситуации с Навальным.
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