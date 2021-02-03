Лавров попросил Запад не принимать вежливость России за слабость

Глава МИД России Сергей Лавров призвал западные страны не принимать вежливость Москвы за ее слабость, передает РИА «Новости».

Министр напомнил русскую пословицу: мягко стелет, но жестко спать.

«Те, кто принимает наши вежливые манеры за проявление слабости, очень сильно ошибаются», — сказал он.

Ранее Лавров заявил о зашкаливающей истерике Запада из-за ситуации с Навальным.