Байден заявил Путину о готовности к твердому ответу на «пагубные» действия РФ

Президент США Джо Байден в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности США твердо отвечать на «пагубные» действия России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Его (Байдена) намерением было также прояснить, что Соединенные Штаты будут действовать твердо для защиты своих национальных интересов в ответ на пагубные действия России», — заявила Псаки.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.