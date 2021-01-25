Путин прокомментировал фильм о «дворце» в Геленджике

Президент России Владимир Путин прокомментировал фильм Навального о якобы «дворце» главы государства в Геленджике, передает ТАСС.

Путин провел онлайн-встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Один из студентов спросил, правда ли, что глава государства владеет «дворцом» в Геленджике.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — заявил президент.

Он также отметил, что сам не смотрел фильм Навального, так как у него нет времени, но видел видео-подборки, которые ему принесли помощники.

По словам Путина, слухами о его «дворце» в Геленджике россиянам пытались «промыть мозги». Эта информация «муссируется» уже на протяжении 10 лет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сведения, опубликованные Навальным о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину дворце в Геленджике, не соответствуют действительности и являются «качественной клюквой».