Президент Польши выступил за новые санкции против России и «Газпрома»

Президент Польши Анджей Дуда счел «абсолютно оправданными» разговоры об ужесточении санкций против России на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Дуды, санкции являются единственным способом заставить Россию изменить свою политику «без винтовок, пушек и бомб».

Кроме того, польский лидер предложил оказать на Россию давление через «Газпром», ограничив «возможность экономического функционирования» компании на территории Европейского союза.

25 января состоится встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой будут обсуждаться возможные новые антироссийские санкции.

Ранее глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выступил за введение «действенных» санкций против России из-за Навального. О намерении поддержать расширение санкционного списка также сообщили власти Чехии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция западных политиков на новости о Навальном нужна для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах.