Мишустин прибыл с визитом в Бразилию

Мишустин прибыл в столицу Бразилии на встречу с президентом да Силвой
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в столицу Бразилии, передает ТАСС.

Главу правительства России встретил вице-президент Бразилии Жералдо Алкмин. Вместе они примут участие в VIII заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

Заседание комиссии пройдет во дворце Итамарати. Планируется, что по итогам встречи стороны подпишут совместное заявление, где будут обозначены ключевые направления сотрудничества России и Бразилии на ближайшие годы.

Комиссия высокого уровня в последний раз собиралась в сентябре 2015 года в Москве.

В рамках визита Мишустин также встретится с президентом страны Луисом Инасио Лулой да Силвой.

В декабре прошлого года посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос заявил о возможности возобновления прямых авиаперелетов с Россией при высоком спросе со стороны туристов. Дипломат напомнил, что прямые рейсы между государствами существовали, однако из-за недостаточного спроса было принято решение их отменить.

Ранее президент Бразилии да Силва отказался унижаться перед Трампом после новых пошлин.
 
