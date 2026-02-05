Размер шрифта
Пожар на железнодорожной станции под Тамбовом потушен

МЧС: пожар на железнодорожной станции под Тамбовом полностью потушен
Telegram-канал Евгений Первышов

Пожар на железнодорожной станции в Тамбовской области полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Пожар на железнодорожной станции в Тамбовской области полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

До этого заместитель губернатора Тамбовской области Евгений Зименко заявил, что движение поездов запущено в обход участка в Мичуринске, где горят цистерны.

4 февраля в РЖД сообщили, что на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.
 
