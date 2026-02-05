Дубцова пожаловалась на боли из-за уколов

Певица Ирина Дубцова заявила, что у нее болят руки и ягодицы из-за уколов

Певица Ирина Дубцова в Telegram-канале пожаловалась на боли в теле.

По словам Дубцовой, у нее болят руки, спина и ягодицы из-за уколов.

«Бесит пипец. Один врач говорит одно делать, другой — другое. Все, поныла, щас легче станет. Берегите себя», — заявила артистка.

2 февраля Дубцова сообщила, что проходит лечение в больнице. Артистке защемило нервы в шее и спине после чистки снега с деревьев.

Дубцова призналась, что в ближайшие три месяца не сможет заниматься спортом из-за защемления. Она призвала поклонников беречь нервы, душу, спину и шею.

Ирина Дубцова стала известной после победы в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. В 2005 году артистка выпустила дебютный альбом «О нем». Она является лауреаткой премий «Золотой граммофон», «Телезвезда» и «Муз-ТВ».

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин наградил Дубцову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Такую же награду получил клавишник рок-группы «Земляне» Андрей Дубровин и музыкант Александр Маршал.

