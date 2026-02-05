Размер шрифта
Соцсети удивила семилетняя девочка, которая в одиночку ухаживала за отцом в больнице

SCMP: 7-летняя китаянка в одиночку ухаживала за отцом в больнице
Соцсети удивила семилетняя девочка, которая в одиночку ухаживала за отцом в больнице в Китае, пишет South China Morning Post.

Отец девочки был госпитализирован с заболеванием сердца. Дочь практически все время находилась рядом с отцом и самостоятельно справлялась с бытовыми и организационными вопросами.

Школьница рассказала, что ее родители разведены. Бабушке больше 70 лет, и она не может ежедневно приходить в больницу. Другие родственники работают в других городах и не имеют возможности помогать регулярно.

Китаянка записывала отца на приемы, искала врачей и медсестер, получала результаты анализов и покупала еду. Вскоре мужчина был выписан из больницы. Он сообщил журналистам, что в целом мог обслуживать себя сам, однако иногда нуждался в помощи с поручениями.

«Я разрешил дочери оставаться со мной, потому что у нее были зимние каникулы, а дома за ней некому было присматривать», — сказал он.

Многие пользователи сети выразили желание помочь семье. Другие отметили, что дети из малообеспеченных семей часто рано берут на себя взрослую ответственность.

Ранее в Китае родители поссорились и бросили детей в отеле в чужом городе.
 
