Соцсети удивила семилетняя девочка, которая в одиночку ухаживала за отцом в больнице в Китае, пишет South China Morning Post.
Отец девочки был госпитализирован с заболеванием сердца. Дочь практически все время находилась рядом с отцом и самостоятельно справлялась с бытовыми и организационными вопросами.
Школьница рассказала, что ее родители разведены. Бабушке больше 70 лет, и она не может ежедневно приходить в больницу. Другие родственники работают в других городах и не имеют возможности помогать регулярно.
Китаянка записывала отца на приемы, искала врачей и медсестер, получала результаты анализов и покупала еду. Вскоре мужчина был выписан из больницы. Он сообщил журналистам, что в целом мог обслуживать себя сам, однако иногда нуждался в помощи с поручениями.
«Я разрешил дочери оставаться со мной, потому что у нее были зимние каникулы, а дома за ней некому было присматривать», — сказал он.
Многие пользователи сети выразили желание помочь семье. Другие отметили, что дети из малообеспеченных семей часто рано берут на себя взрослую ответственность.
