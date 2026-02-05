Иран захватил два иностранных нефтяных танкера в Персидском заливе

КСИР захватил два нефтяных танкера в Персидском заливе за контрабанду топлива

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) захватил два нефтяных танкера с иностранными экипажами в водах Персидского залива по подозрению в контрабанде топлива. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim, передает Al Arabiya.

Это произошло на фоне обострения напряженности после того, как США направили в регион военно-морскую группу в ответ на жесткое подавление Тегераном антиправительственных протестов.

«На борту двух судов было обнаружено более миллиона литров контрабандного топлива, в общей сложности «15 иностранных членов экипажа были переданы в суд», — говорится в сообщении.

Корабли были захвачены в районе иранского острова Фарси. Как заявили в КСИР, танкеры «занимались контрабандой в течение нескольких месяцев и были идентифицированы и перехвачены в результате наблюдения, перехвата и разведывательных операций военно-морскими силами».

3 февраля сообщалось, что иранские силы пытались захватить танкер под американским флагом в Ормузском проливе.

Ранее у берегов Махачкалы сняли с мели иранский танкер.