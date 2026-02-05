Размер шрифта
Минобороны показало возвращенных из украинского плена российских бойцов

Минобороны РФ показало видео с возвращенными из украинского плена 157 военными
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Министерство обороны России показало бойцов, вернувшихся из украинского плена. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как российские бойцы в триколорах заходят в автобус. Они аплодируют и радуются освобождению.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что при возвращении российских бойцов из украинского плена посреднические гуманитарные услуги оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

5 февраля стало известно, что Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен переданы 157 бойцов Вооруженных сил Украины.

В этот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что российская и украинская делегации на переговорах в Абу-Даби договорились об обмене 314 военнопленными — первом за последние пять месяцев.

Уиткофф также заявил, что для урегулирования потребуется еще немало усилий. Однако начавшийся между сторонами диалог «приносит результаты» и укрепляет меры, направленные на прекращение конфликта.

Ранее в Россию вернули трех незаконно удерживаемых Киевом жителей приграничья.
 
