Российские велогонщики завоевали шесть медалей на чемпионате Европы на треке

Российские трековые велогонщики завоевали шесть медалей на завершившемся чемпионате Европы в турецком Конье. Об этом сообщает пресс-служба федерации велоспорта России.

В активе россиян оказались две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Золотые медали чемпионов Европы завоевали Лев Гонов в мужской индивидуальной гонке преследования и Алина Лысенко в женском кейрине. Серебро в мужском скретче взял Илья Савекин. Бронзовыми призерами стали сама Алина Лысенко в женском спринте, Яна Бурлакова в гите на 1 километр среди женщин и Никита Кирильцев в мужском спринте.

Чемпионат Европы проходил в турецкой Конье и завершился 5 февраля. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

