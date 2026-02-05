Ученые рассказали, как отличить здорового активного ребенка от ребенка с СДВГ

ПНИПУ: СДВГ все чаще диагностируют у школьников

Примерно у четверти российских школьников диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), при этом число таких диагнозов продолжает расти. Одновременно увеличивается и количество случаев гипердиагностики, когда синдром приписывают здоровым детям. Ученые Пермского Политеха рассказали, как отличить СДВГ от обычной активности, у кого его выявляют чаще и какую роль в развитии синдрома играет поведение родителей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

СДВГ — это расстройство развития, связанное с нарушением работы центральной нервной системы. Оно проявляется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, что приводит к трудностям в обучении, общении и самоконтроле.

«Дети с СДВГ часто не могут сосредоточиться, совершают ошибки по невнимательности, перебивают взрослых, резко реагируют на неудачи и испытывают сложности с соблюдением правил», — пояснила кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Мария Дуванская.

Первые симптомы обычно появляются в возрасте 3–6 лет, а наиболее выраженными становятся в младшей школе, когда резко возрастают требования к усидчивости и концентрации.

По словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, ключевой механизм СДВГ связан с недостаточной функцией лобных долей мозга, отвечающих за контроль поведения.

«Эти структуры формируются при активном внешнем управлении со стороны взрослых. Если преобладает так называемое «свободное воспитание», при котором ребёнку редко задают рамки, навыки саморегуляции могут не сформироваться», — отметил специалист.

СДВГ диагностируют у мальчиков в 2–4 раза чаще, чем у девочек. Это связано с тем, что у мальчиков преобладает заметная гиперактивность, тогда как у девочек чаще встречается невнимательный тип, который долго остается незамеченным.

Эксперты подчеркнули, что диагноз нередко ставят ошибочно. Симптомы, похожие на СДВГ, могут быть следствием тревожных расстройств, стресса, конфликтов в школе, хронического недосыпа или избытка гаджетов. Главное отличие СДВГ от обычной активности — устойчивость проявлений.

«Симптомы наблюдаются во всех ситуациях — дома, в школе, в гостях — и приводят к серьезным трудностям в обучении и социализации», — добавила Мария Дуванская.

Полностью избавиться от проявлений СДВГ возможно, но требуется длительная комплексная работа с участием специалистов и семьи.

«Диагноз — не приговор, а сигнал к началу системной коррекции, которая помогает ребеёнку научиться управлять своим поведением и адаптироваться к жизни», — подчеркнули ученые.

