Буданов прокомментировал итоги переговоров с Россией

Буданов назвал конструктивными переговоры в Абу-Даби с Россией

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал двухдневные переговоры Украины, с США и Россией в Абу-Даби конструктивными. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — заявил Буданов.

До этого стало известно, что по итогам второго дня переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине ожидается коммюнике.

4-5 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию РФ возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Украина направила в ОАЭ руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других чиновников.

Ранее Уиткофф раскрыл первые итоги переговоров РФ, Украины и США в Абу-Даби.