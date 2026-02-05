Размер шрифта
В Литве сделали заявление о захвате Калининграда

Контр-адмирал ВС Литвы Пременецкас пригрозил России потерей Калининграда
altroverita/Shutterstock/FOTODOM

Россия «может потерять Калининградскую область» в случае вооруженного конфликта с НАТО, заявил начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас в беседе с газетой The Wall Street Journal (WSJ).

«Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она потеряет Калининград», — высказался литовский военный.

Он считает, что в ходе возможного конфликта России и стран НАТО Вильнюс сможет самостоятельно сдерживать российские войска. По оценке адмирала, имеющихся в распоряжении ВС Литвы сил, а именно 17 тысяч человек в мирное время и 58 тысяч после немедленной мобилизации, будет достаточно.

При этом недавняя военная игра показала неспособность НАТО противостоять вторжению России в Литву. По данным WSJ, целью учений было оценить готовность стран Прибалтики и членов альянса к гипотетическому вторжению. В издании отметили, что в ходе этой игры, при отсутствии американского руководства, России удалось всего за несколько дней «установить господство над Прибалтикой».

Ранее военный эксперт предупредил, что любые попытки захватить Калининград обернутся катастрофой для НАТО.
 
