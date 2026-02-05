«Помогли избежать наказания»: родители — о приговоре бизнесмену, в чьем прицепе заживо сгорели дети

В августе 2025 года двое подростков из Чебоксар погибли, а еще трое получили серьезные ожоги при пожаре в закрытом автоприцепе, где их перевозили вместе с канистрами с бензином, а обвиняемому по делу — бизнесмену и сыну местного депутату Максиму Борисову, на которого работали дети, — суд назначил три года колонии-поселения. Мать одного из погибших Марина рассказала «Газете.Ru», что вместе с другими потерпевшими подала на апелляцию и планирует при необходимости дойти до Верховного суда РФ, чтобы оспорить несправедливый приговор.

«Все потерпевшие подали апелляционные жалобы. Приговор, оглашенный 21 января, поражает своей незаконностью и огромным количеством нарушений законов и прав. Читая приговор, складывается впечатление, что он относится абсолютно к другому делу, а не к практически сгоревшим заживо детям. Сам Борисов, исходя из приговора, является «ангелом во плоти». Суд, характеризуя Борисова, полностью проигнорировал то, что он неоднократно сам без прав возил детей в багажнике и в прицепе. Нам суд не компенсировал расходы на представителя, ссылаясь на отсутствие квитанции, хотя квитанция была предоставлена. Прокуратура поддерживает мнение потерпевших о незаконности приговора. Ими тоже подана апелляционная жалоба. В любом случае мы все это так не оставим. Обязательно доведем это незаконное решение Калининского районного суда до Верховного Суда РФ, у которого, мы уверены, возникнут вопросы не только к судье, которая вынесла настолько незаконное решение, но и к системе правосудия в Чувашской Республике в целом, в которой жизнь детей ничего не стоит», — сказала она.

По словам Марины, в приговоре были учтены смягчающие обстоятельства для обвиняемого и фальсифицированы слова свидетелей и экспертов.

«Потерпевшие, получив и изучив приговор, видя все нарушения, пришли к выводу, что Борисову помогли избежать строгого наказания. Дети, работая, фактически исполняли госконтракт администрации города. При этом в республике нет никакой реакции на случившееся. Как будто все нормально, ничего страшного не случилось, подумаешь дети сгорели, когда косили траву для администрации города. Борисов-старший продолжает заседать в качестве депутата, ходить по школам, раздавать дипломы учителям. В приговоре есть фальсификация показаний свидетелей. Некоторые ключевые слова суд намеренно заменил на другие, удалял важные предложения и фразы (по закону можно либо процитировать показания, либо сделать на них ссылку, а не редактировать так, как угодно суду). Также в приговоре, указывая на проведенную экспертизу по охране труда и цитируя вывод эксперта, суд фактически его фальсифицирует и удаляет «неугодные» фразы из него. Большая часть приговора состоит из слов адвоката Борисова. Суд учел все смягчающие обстоятельства, о которых просила сторона защиты. Суд не услышал, не учел и не дал оценку ни одному доводу потерпевших», — заключила она.

8 августа 2025 года в Чебоксарах во время движения загорелся прицеп к легковой машине, где перевозили подростков вместе с канистрами с бензином и оборудованием для стрижки газонов. В результате ЧП двое подростков погибли, а еще трое получили серьезные ожоги.

Мать одного из погибших рассказывала «Газете.Ru», что дети неофициально работали косильщиками газонов на ИП бизнесмена Максима Борисова — сына местного депутата, с которым заключила договор администрация города. В августе 2025 года СК предъявил обвинение предпринимателю по статье 216 УК РФ о «Нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Уже тогда семьи пострадавших опасались, что дело переквалифицируют на менее тяжкую статью и дадут условный срок.

21 января суд назначил Борисову три года колонии-поселения. Мама одного из детей называла приговор несправедливым и отмечала, что предпринимателя судили по менее тяжкой 143 статье УК РФ. Кроме того, тяжело пострадавшим детям Борисов должен выплатить лишь по 100 тысяч рублей компенсации.

Ранее школьник подорвался на гранате времен ВОВ в Волгограде.