В Махачкале лев набросился на прохожего, который хотел с ним поиграть

В Дагестане прохожий подвергся нападению льва, когда шел в магазин, мужчина решил поиграть с хищником. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала молодой человек вместе с братом шел в магазин и заметил на улице льва на поводке. Он решил поиграть с животным, но хищник набросился на него. Мужчина не пострадал.

По его словам, в Махачкале многие держат дома львов в качестве домашних животных, но раньше он встречал только львят, которые не проявляли агрессии.

До этого в Китае туристка получила серьезные травмы после нападения снежного барса. Женщина каталась на лыжах и по пути обратно в отель заметила снежного барса. Туристка подошла к животному на расстояние около трех метров, пытаясь сделать фотографию. В какой-то момент барс внезапно напал на китаянку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Алтайском крае бешеная лиса покусала людей и собак.